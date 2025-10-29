Ruanda'da Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. yılı kutlandı

Ruanda'nın başkenti Kigali'de, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon verildi.

Türkiye Cumhuriyeti Kigali Büyükelçiliğinin ev sahipliğinde düzenlenen ve Ruanda Dışişleri Bakanı Olivier Nduhungirehe'nin onur konuğu olarak katıldığı resepsiyona, yabancı misyon ve çeşitli kurumların temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

İstiklal Marşı ve Ruanda milli marşı okunmasıyla başlayan programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Türkiye'nin Kigali Büyükelçisi Aslan Alper Yüksel, burada yaptığı konuşmada, Türkiye ile Ruanda arasındaki ilişkilerin son dönemde farklı alanlarda hızla geliştiğini belirterek, savunma sanayi dahil olmak üzere birçok sektörde işbirliğinin arttığını söyledi.

Yüksel, Türk şirketlerinin altyapı, sağlık ve eğitim gibi alanlarda Ruanda ile işbirliği fırsatlarını araştırmaya devam ettiğini ifade ederek, Türkiye'nin Ruandalı öğrencilere sağladığı burs sayısındaki artışın gelecekteki ortaklıkları güçlendireceğini vurguladı.

Bakan Nduhungirehe ise Erdoğan'ın liderliği, vizyonu ve barış ile işbirliğine olan bağlılığının Ruanda dahil birçok ülkeye ilham verdiğini söyledi.

Nduhungirehe, Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame'nin ocak ayında gerçekleştirdiği Türkiye ziyaretinin iki ülke ilişkilerine önemli bir ivme kazandırdığını belirterek, ilerleyen dönemde dostluk ve işbirliğinin daha da derinleşeceğini dile getirdi.

Resepsiyonda Ruandalı müzik grubu Milly's Band, "Memleketim" ve "Firuze" gibi sevilen Türkçe şarkıları seslendirdi.

Yerel dans topluluğu Group Dynamic tarafından Horon ve Türk halk danslarının yanı sıra yerel dans gösterileri sunuldu.

Etkinlikte, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından hazırlanan geri dönüşüm temalı sergi açıldı.

Program kapsamında Türk Hava Yolları (THY) tarafından yapılan çekilişte iki davetli, Kigali-İstanbul gidiş-dönüş uçak bileti kazandı.