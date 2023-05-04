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Ruanda'da şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında ölü sayısı 129'a yükseldi

Ruanda'da şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında ölü sayısı 129'a yükseldi

Güncel Haberler

Ruanda'nın batı ve kuzey eyaletlerinde dünden bu yana etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında ölü sayısı 129'a çıktı.

Ruanda'nın batı ve kuzey eyaletlerinde dünden bu yana etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında ölü sayısı 129'a çıktı.

Ruanda basınında yer alan haberlere göre, ülkede dün başlayan sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı arttı.

Yakın dönemde ülkedeki en büyük felaketlerden biri olduğu belirtilen sel ve toprak kaymalarında 129 kişi hayatını kaybetti.

Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken, sel ve toprak kaymalarında çok sayıda ev kullanılamaz hale geldi, tarım arazileri zarar gördü, Mukamira-Ngororero ve Rubavu-Rutsiro yollarında hasar oluştu.

Ruanda Meteoroloji Müdürlüğü, mevsim normallerinin üzerindeki yağışların mayısta ülkenin birçok bölgesini etkisi altına alacağını açıklamıştı.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: AA / Gökhan Kavak - Güncel

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