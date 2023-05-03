Ruanda'da Şiddetli Yağışlar Nedeniyle En Az 109 Kişi Hayatını Kaybetti

KİGALİ, 3 Mayıs (Xinhua) -- Ruanda'nın Batı ve Kuzey eyaletlerinde iki gündür etkili olan şiddetli yağış ve seller en az 109 kişinin ölümüne yol açtı.

KİGALİ, 3 Mayıs (Xinhua) -- Ruanda'nın Batı ve Kuzey eyaletlerinde iki gündür etkili olan şiddetli yağış ve seller en az 109 kişinin ölümüne yol açtı.

Batı eyaleti Valisi Francois Habitegeko Çarşamba sabahı ulusal yayın kuruluşu Ruanda Televizyonu'na yaptığı açıklamada, Salı ve Çarşamba günlerinde eyalette şiddetli yağışların yol açtığı ani sel felaketlerinde en az 95 kişinin öldüğünü söyledi.

Kuzey eyaleti Valisi Dancille Nyirarugero da televizyona yaptığı açıklamada, aynı günlerde şiddetli yağışlar sonucu en az 14 kişinin öldüğünü teyit etti.

Habitegeko, "Hayatını kaybedenlerin ailelerine bu zor dönemde en derin taziyelerimizi sunuyoruz. Felaketten etkilenenlere yardım etmek ve destek sağlamak için yerel makamlarla ve acil servislerle yakın bir işbirliği içindeyiz" dedi.

Ruanda Meteoroloji İdaresi'nin son hava durumu tahminlerine göre ülkenin pek çok bölgesinde beklenen yağış, genelde Mayıs ayında kaydedilen yağış miktarının biraz üzerinde seyredecek.

Acil durum yönetiminden sorumlu bakanlığın kısa süre önce hazırladığı rapora göre, ülkede 1 Ocak ile 20 Nisan tarihleri arasında meydana gelen afetlerde 60'tan fazla kişi hayatını kaybetti.