Ruanda'da Sel ve Toprak Kaymalarında Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 135'e Yükseldi

KİGALİ, 14 Mayıs (Xinhua) -- Ruanda'nın bazı bölgelerinde yaşanan son sel ve toprak kaymalarında en az 135 kişi hayatını kaybetti.

KİGALİ, 14 Mayıs (Xinhua) -- Ruanda'nın bazı bölgelerinde yaşanan son sel ve toprak kaymalarında en az 135 kişi hayatını kaybetti.

Acil durum yönetiminden sorumlu bakanlık tarafından Cumartesi günü yapılan açıklamada, "Felaketlerde yaklaşık 110 kişi yaralandı ve 13 kişinin hastanelerde tedavisi devam ediyor" denildi. Bir kişinin de hala kayıp olduğunu bildiren bakanlık, ülkenin farklı eyaletlerinde 5.963 evin yıkılmasıyla 20.000'den fazla insanın yerinden olduğunu ve 83 geçici bölgede barındıklarını bildirdi.

Bakanlık ayrıca, 20 ulusal karayolu, 12 elektrik santrali ve 8 su arıtma tesisinin hasar gördüğünü kaydetti.

Ruanda hükümeti daha önce yaptığı açıklamada, 2 ve 3 Mayıs tarihlerinde ülkenin batı, kuzey ve güney eyaletlerinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı afetler sonucunda 131 kişinin öldüğünü, 94 kişinin yaralandığını ve yaklaşık 9.000 kişinin de yerlerinden olduğunu duyurmuştu.

Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame de Cuma günü Rubavu ilçesinde yaşanan felaketlerden etkilenen bölgeleri ziyaret ederken yaptığı açıklamada, hükümetin afetten etkilenenleri desteklemeye yönelik taahhüdünü yineledi.