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Ruanda'da Sel Baskınlarında Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 130'a Yükseldi

Ruanda'da Sel Baskınlarında Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 130'a Yükseldi

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RUBAVU, 5 Mayıs 2023 (Xinhua) -- Ruanda'da Mayıs başından beri hayatı felç eden şiddetli yağış ve su baskınları can almaya devam ediyor.

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RUBAVU, 5 Mayıs 2023 (Xinhua) -- Ruanda'da Mayıs başından beri hayatı felç eden şiddetli yağış ve su baskınları can almaya devam ediyor. Felaketin vurduğu bölgelerde insanlar evlerinden kurtarabildikleri kısıtlı eşyalarla dışarıda kaldı. Ruanda'da acil durum yönetiminden sorumlu bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ülkedeki su baskınları ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı Perşembe günü itibarıyla 130'a yükseldi.

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Kaynak: Xinhua / Güncel

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