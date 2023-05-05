Ruanda'da Sel Baskınlarında Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 130'a Yükseldi

RUBAVU, 5 Mayıs 2023 (Xinhua) -- Ruanda'da Mayıs başından beri hayatı felç eden şiddetli yağış ve su baskınları can almaya devam ediyor.

RUBAVU, 5 Mayıs 2023 (Xinhua) -- Ruanda'da Mayıs başından beri hayatı felç eden şiddetli yağış ve su baskınları can almaya devam ediyor. Felaketin vurduğu bölgelerde insanlar evlerinden kurtarabildikleri kısıtlı eşyalarla dışarıda kaldı. Ruanda'da acil durum yönetiminden sorumlu bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ülkedeki su baskınları ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı Perşembe günü itibarıyla 130'a yükseldi.