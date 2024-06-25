Ruanda'da Seçim Kampanyasında İzdiham: 1 Ölü, 37 Yaralı

Ruanda'da 15 Temmuz'da yapılacak devlet başkanı ve milletvekili seçimleri için düzenlenen kampanya çalışmasında meydana gelen izdihamda 1 kişi hayatını kaybetti, 37 kişi yaralandı.

Ruanda basınındaki habere göre, seçimlerde aday olan Devlet Başkanı Paul Kagame'nin düzenlediği seçim kampanyasında izdiham yaşandı.

Ülkenin batısındaki Rubavu bölgesinde meydana gelen izdihamda 1 kişi hayatını kaybetti, 37 kişi yaralandı.

Yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu ve tedavilerinin hastanede sürdüğü belirtildi.

Kagame 4'üncü kez aday

300'den fazla sivil toplum gözlemcisinin görevlendirildiği seçim için propaganda çalışmaları resmi olarak 22 Haziran'da başladı.

Yaklaşık 9 milyon seçmenin oy kullanacağı seçimlerde 80 sandalyeli meclis için 500'den fazla aday yarışacak.

1998'den bu yana Ruanda Yurtsever Cephesi Partisinin genel başkanlığını yapan Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame, yapılacak seçimlerde 4'üncü kez aday oldu.

Muhalif adaylardan Diane Rwigara'nın başkanlık seçimlerinde aday olmasına izin verilmezken Kagame'ye karşı Demokratik Yeşiller Parti adayı Frank Habineza ve bağımsız Philippe Mpayimana yarışacak.

İnsan hakları örgütleri ise seçimlerin adil, şeffaf ve özgür yürütülmesi çağrısı yaptı.

Ruanda'da 2015'te yapılan tartışmalı bir referandumla devlet başkanları için iki dönemlik anayasal sınır kaldırılmıştı.