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Ruanda'da ordu ve istihbaratın başına yeni isimler atandı

Ruanda'da ordu ve istihbaratın başına yeni isimler atandı

Güncel Haberler

Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame, savunma ve istihbaratın başındaki isimleri değiştirdi.

Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame, savunma ve istihbaratın başındaki isimleri değiştirdi.

Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Savunma Bakanı Juvenal Marizamunda olurken, Genelkurmay Başkanlığı görevi Tümgeneral Mubarakh Muganga'ya tevdi edildi.

İç Güvenlik Servisi Genel Direktörlüğüne de Jean Bosco Ntibitura atandı.

Bakanların yanı sıra ordudaki çok sayıda üst düzey isim de değiştirildi.

Atamaların gerekçesine ilişkin, hükümetten açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA / Tufan Aktaş - Güncel

Genelkurmay Başkanlığı Güncel Haberler

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