Ruanda'da İngiliz Milletler Topluluğu Toplantısı - İngiliz Milletler Topluluğu Genel Sekreteri Scotland'ın konuşması (1) - Haberler

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Ruanda'da İngiliz Milletler Topluluğu Toplantısı - İngiliz Milletler Topluluğu Genel Sekreteri Scotland'ın konuşması (1)

AA - Güncel
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İngiliz Milletler Topluluğu Hükümet Başkanları Toplantısı'nın (CHOGM) resmi açılışı 54 ülkeden liderler ve temsilcilerin katılımıyla Ruanda'nın başkenti Kigali'de yapıldı.

İngiliz Milletler Topluluğu Hükümet Başkanları Toplantısı'nın (CHOGM) resmi açılışı 54 ülkeden liderler ve temsilcilerin katılımıyla Ruanda'nın başkenti Kigali'de yapıldı. İngiliz Milletler Topluluğu Genel Sekreteri Patricia Scotland konuşma yaptı.

AA / Güncel

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