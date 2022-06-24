Ruanda'da İngiliz Milletler Topluluğu Toplantısı resmi olarak başladı

İngiliz Milletler Topluluğu Hükümet Başkanları Toplantısı'nın (CHOGM) resmi açılışı 54 ülkeden liderler ve temsilcilerin katılımıyla Ruanda'nın başkenti Kigali'de yapıldı.

26'ncısı düzenlenen CHOGM'nin açılışında, Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame, İngiltere Kraliçesini temsilen Veliaht Prens Charles, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve İngiliz Milletler Topluluğu Genel Sekreteri Patricia Scotland konuşma yaptı.

Ruanda Devlet Başkanı Kagame, CHOGM'nin İngiltere İmparatorluğu'yla tarihsel bağı olmayan Ruanda'da yapılmasının, değişen dünyada İngiliz Milletler Topluluğu'nu yeniden hayal ettikleri anlamına geldiğini söyledi.

İngiltere Başbakanı Johnson, İngiliz Milletler Topluluğu'nun tüm farklılıklara rağmen ortak değerler, tarih ve dostluktan oluşan görünmez bir iplikle birleştiğini ifade etti.

Konuşmasında Ukrayna- Rusya Savaşı'na atıfta bulunan Johnson, "Savunduğumuz her şeye karşı en büyük hakaretlerden biri Rusya'nın Ukrayna'yı işgalidir." dedi.

Johnson, "İhtiyaçları, öncelikleri anlamak ve Putin'in kasıtlı olarak tasarladığı bir krize ortak çözümler sunmak için İngiliz Milletler Topluluğu mensubu dostlarımızla birlikte çalışmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Gıda krizi uyarısı

Toplantının açılışında konuşan İngiliz Milletler Topluluğu Genel Sekreteri Scotland, gıda ve petrolün artan maliyetleri ile ekonomik belirsizliğin ciddi ve uzun süreli bir krize neden olabileceğine dikkati çekti.

Scotland, dünyadaki çatışma ve istikrarsızlıktan doğan sorunlara çözüm bulmak için CHOGM'nin bir fırsat olduğunu vurguladı.

Prens Charles da insanlık için sürdürülebilir, müreffeh ve bağımsız bir gelecek inşa etmek fikrinden cesaret aldıklarını söyleyerek "Bu tür dostluklar her zamankinden çok daha önemli." ifadesini kullandı.

İngiliz Milletler Topluluğu'nun temsil ettiği 2,6 milyar insan adına konuştuklarını ifade eden Prens Charles, "İngiliz Milletler Topluluğu, dünyada olumlu bir değişimi başarmak için benzersiz bir konuma sahip." dedi.

Kovid-19 sonrası ilk yüz yüze toplantı

CHOGM, Kovid-19 salgını sebebiyle 4 yılın ardından ilk defa yüz yüze gerçekleştiriliyor.

Toplantıda, iki gün boyunca liderler arasında gerçekleştirilecek üst düzey görüşmelerin yanı sıra iş dünyası ve sivil toplum örgütleri temsilcilerinin katılacağı forumlar ve çeşitli oturumlar düzenlenecek.

Ruanda Hükümet Sözcüsü Yolande Makolo, CHOGM'nin içeriğiyle ilgili yaptığı açıklamada, İngiliz Milletler Topluluğu'nun birçok üyesinin ada ülkelerinden oluştuğunu, bu sebeple iklim krizinin en önemli gündem maddesi olarak konuşulacağını söyledi.

Devlet başkanları tarafından tartışılacak diğer konular arasında gençler için istihdam yaratma, dijital kapasitenin artışı, salgın sonrası süreçte ekonomik toparlanma ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nın etkileri yer alıyor.

AA / Güncel