Ruanda'da Ebola salgınına karşı test merkezleri kuruldu

Ruanda'da Ebola virüsü salgınına karşı test merkezlerinin kurulduğu bildirildi.

Ruanda Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Ebola salgınına karşı önlemlerin artırıldığı belirtildi.

Ülkenin farklı bölgelerinde 7 test merkezinin kurulduğu vurgulanan açıklamada, olası salgına karşı farklı adımların da atılacağı kaydedildi.

Öte yandan alınan önlemler kapsamında salgınla mücadele ekiplerinin kurulduğu bilgisi paylaşıldı.

Ruanda'da henüz bir Ebola virüsü vakası tespit edilmedi.

Uganda'da ilk olarak 19 Eylül'de 24 yaşındaki bir kişide, nadir görülen ve Sudan varyantı olduğu belirtilen Ebola virüsü tespit edilmişti.

Ebola virüsü

Uganda'da 2000'lerin başında yüzlerce kişinin ölümüne yol açan virüs, son olarak 2012'de 17 kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu.

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı. KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin ismi verilmişti.

Ebola, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017'de görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış, hastaların 11 binden fazlası ölmüştü.