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Ruanda'da Devlet Başkanı ve Milletvekili Seçimleri Tarihi Açıklandı

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Ruanda Ulusal Seçim Komisyonu, ülkede düzenlenecek devlet başkanı ve milletvekili seçimlerinin 15 Temmuz 2024'te yapılacağını duyurdu. Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame, dördüncü kez aday olacağını açıkladı.

Ruanda'da devlet başkanı ve milletvekili seçimlerinin 15 Temmuz 2024'te yapılacağı bildirildi.

Ruanda Ulusal Seçim Komisyonu, ülkede düzenlenmesi planlanan seçimlerle ilgili takvimi açıkladı.

Açıklamada, ülkedeki devlet başkanı ve milletvekili seçimlerinin 15 Temmuz 2024'te yapılacağı bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan diasporadaki Ruanda vatandaşlarının ise 14 Temmuz 2024'te sandık başına gidecekleri belirtildi.

Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame, yapılacak seçimlerde dördüncü kez aday olacağını açıklamıştı.

Kagame, 1998'den beri Ruanda Yurtsever Cephesi Partisi'nin genel başkanlığını yapıyor.

Ruanda'da 2015'te yapılan tartışmalı bir referandumla devlet başkanları için iki dönemlik anayasal sınır kaldırılmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Milletvekili 15 Temmuz Politika Güncel Haberler

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