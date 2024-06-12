Ruanda'da devlet başkanı ve milletvekili seçimleri için 310 sivil toplum gözlemcisi görevlendirildi

Ruanda'da 15 Temmuz'da düzenlenmesi planlanan devlet başkanı ve milletvekili seçimleri için 310 sivil toplum gözlemcisinin görevlendirildiği bildirildi.

Ruanda Sivil Toplum Platformu Genel Sekreteri Angelique Kabeza, yaptığı açıklamada, ülkedeki seçimler için hazırlıkların devam ettiğini belirtti.

Kabeza, seçimlerin adil, şeffaf ve özgür yürütülmesi için ülkenin farklı bölgelerinde gözlemci görevlendirileceğini aktararak "Ülkenin 30 bölgesinde 310 sivil toplum gözlemcisi seçimlerin takibi için görev yapacak." ifadesini kullandı.

Kagame, yapılacak seçimlerde 4'üncü kez aday olacağını açıklamıştı

Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame'nin muhaliflerinden Diane Rwigara'nın gelecek ay yapılacak başkanlık seçimlerinde aday olmasına izin verilmezken Kagame'ye karşı Demokratik Yeşiller Parti adayı Frank Habineza ve bağımsız Philippe Mpayimana'nın yarışması bekleniyor.

Ruanda'da devlet başkanı ve milletvekili seçimlerinin 15 Temmuz'da yapılması planlanıyor.

1998'den bu yana Ruanda Yurtsever Cephesi Partisinin genel başkanlığını yapan Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame, yapılacak seçimlerde 4'üncü kez aday olacağını açıklamıştı.

Ruanda'da 2015'te yapılan tartışmalı bir referandumla devlet başkanları için iki dönemlik anayasal sınır kaldırılmıştı.