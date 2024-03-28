Ruanda'da Çin Yapımı Elektrikli Otobüsler Toplu Taşımacılığı Yeniliyor

ÇEKİM TARİHİ: 23 Mart 2024

1. Elektrikli otobüslerin çeşitli görüntüleri

3. Elektrikli otobüslerin çeşitli görüntüleri

Ruanda'nın başkenti Kigali'de toplu taşımacılığın yenilenmesini sağlayan Çin yapımı elektrikli otobüsler, çevre dostu ve konforlu sürüş deneyimi sağlayarak bölge halkının kalbini kazandı.

Çin'den elektrikli otobüs ithal eden Kenya merkezli bir şirket olan BasiGo, Ruanda'da üç toplu taşıma şirketi operatörü ile çalışıyor.

BasiGo, Ruanda'da bu elektrikli otobüslerin popülerliğinin artması sayesinde pilot hizmetlerinin yaklaşık üç ay önce başlamasından bu yana siparişlerde büyük artışa tanık oldu.

"Pilot uygulama son derece başarılı oldu. Bu uygulamayı 3 ay boyunca sürdürmeyi hedeflemiştik ve bu kısa 3 ay içinde otobüs operatörleri yeşil dönüşümün avantajlarını fark etti. Şu anda 132 adet otobüs için rezervasyon yapmış durumdayız. Bu bugünkü sayı, ama artmaya devam edeceğinden eminim."

Şirket, Kigali sokaklarına önümüzdeki 12 ay içinde 100 otobüs, iki yıl içindeyse 200 otobüs çıkarmayı hedefliyor.

"Eskiden mazot bulamama gibi zorluklarla uğraşırdık. Dizel motorlar çabuk arızalanırdı. Elektrikli otobüslerin tüketim maliyetleri düşük."

"Benzinle çalışan eski otobüsler etrafa zararlı maddeler yayıyor, bu da içerideki ve dışarıdaki kişilerin sağlığını olumsuz etkiliyordu. Bu yeni elektrikli otobüsler çevre dostu, iç tasarımları güzel ve internet ile mobil şarj noktalarına sahip."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Kigali'den bildiriyor. (XHTV)