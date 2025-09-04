Ruanda, Afrika'da İlk Otonom Elektrikli Hava Taksi Uçuşunu Gerçekleştiriyor

Ruanda hükümeti, Çin Yol ve Köprü Şirketi (CRBC) işbirliğinde Afrika'da halkın katılımına açık ilk otonom elektrikli hava taksi uçuşunu gerçekleştireceğini duyurdu.

Ruanda Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada, girişimin Ruanda'nın "öncü havacılık teknolojilerinin test edilmesi ve uygulanmasında kıta merkezlerinden biri olma" hedefini güçlendirdiği belirtildi.

Altyapı Bakanı Jimmy Gasore, "Ruanda, yenilikçi ulaşım çözümleriyle şehirlerimizi daha bağlı, ekonomimizi daha dinamik hale getirmeyi amaçlıyor." ifadesini kullandı.

Gasore, söz konusu ortaklığın yeni teknolojilerin ve uzmanlığın ülkeye kazandırılması için güçlü zemin oluşturduğunu vurguladı.

CRBC Ruanda Ofisi Direktörü Huang Qilin de işbirliğinin şirketin Afrika'ya yenilikçi çözümler getirme taahhüdünün bir göstergesi olduğunu kaydetti.

Huang, Ruanda ile "alçak irtifa ekonomisinin" potansiyelini keşfetmek ve kıta genelinde yeni kalkınma modelleri geliştirmek için çalışacaklarını bildirdi.

Ruanda'nın başkenti Kigali'de bugün başlayan ve yarın sona erecek Afrika Havacılık Zirvesi'nde, Çinli EHang şirketine ait "EH216-S" model pilotsuz elektrikli hava taksisi (eVTOL) bir gösteri yapacak.

Gösteri uçuşunun, sektör temsilcileri ve düzenleyici kurumlara canlı örnek sunması hedefleniyor.

Ruanda hükümeti, daha önce insansız hava araçlarıyla ilaç ve sağlık malzemesi teslimatı gibi projelere öncülük etmişti.