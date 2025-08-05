Ruanda, ABD ile 250 Göçmeni Kabul Etme Anlaşmasına Vardı

Ruanda hükümeti, ABD ile 250 göçmeni ülkeye kabul etme konusunda anlaşmaya vardı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Hükümet Sözcüsü Yolande Makolo, "Ruanda'nın ABD ile 250 göçmeni kabul etme konusunda anlaşmaya varmasının nedeni, neredeyse her Ruandalı ailenin yerinden edilmenin zorluklarını yaşamış olması ve toplumsal değerlerimizin yeniden entegrasyon ve rehabilitasyon üzerine kurulu olmasıdır." ifadesini kullandı.

Anlaşma kapsamında Ruanda'nın yeniden yerleştirme için önerilen her bir bireyi onaylama yetkisine sahip olacağını belirten Makolo, "Kabul edilenlere Ruanda'daki hayatlarına hızlı bir başlangıç yapabilmeleri için işgücü eğitimi, sağlık hizmetleri ve konaklama desteği sağlanacak ve onlara son 10 yılda dünyanın en hızlı büyüyen ekonomilerinden birine katkıda bulunma fırsatı verilecek." açıklamasında bulundu.