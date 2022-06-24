RTX 4090 için yeni rapor: Beklenenden de güçlü olacak

RTX 3000 serisiyle tanışalı pek fazla olmasa da Nvidia, aceleci davranarak bizi üçüncü RTX nesliyle tanıştırmak istiyor. RTX 2000 ve RTX 3000 serilerinin tanıtımları arasında hatrı sayılır bir zaman farkı vardı. Bu kez işleri hızlandıran şirketin yeni canavarı RTX 4090 için bir rapor daha yayınlandı. Bu raporda verilen bilgiler, kartın daha önce sandığımızdan da güçlü olacağını ortaya koyuyor.

Bu yılın başında performansı arşa çıkaran RTX 3090 Ti tanıtılmıştı ancak beklendiği kadar ses getirememişti. Nvidia'nın, tanıttıktan sonra adeta sesizliğe çekildiği kartın kaderi ne olur bilinmez. Ancak Nvidia'nın RTX 4000 serisi, seleflerine gölge düşürecek gibi görünüyor.

SSD'ler uçacak: PCIe 7.0 için beklenen haber geldi!

RTX 4090, daha yüksek CUDA sayısıyla raporlandı

Performansı itibariyle pazarın en güçlü olması beklenen kartın CUDA sayısını daha önce 16.118 olarak öğrenmiştik. Ancak güvenilir analist kopite7kimi'den gelen yeni rapor, bu sayının 16.384 olarak yeniden belirlendiğini bildiriyor. Bu da RTX 4090'ın, olacağını sandığımızdan daha güçlü olacağının işareti. Ayrıca 24GB VRAM ve 384 bit veri yolu taşıyacak olan kart, serinin diğer modellerinin aksine GDDR6X teknolojisini kullanacak.

RTX 40 serisinin çıkış tarihi daha önce ağustos ayı olarak raporlanmıştı. Ancak güncellenen verilere baktığımız zaman kartın ağustos yerine eylül ayında tanıtılacağına daha yüksek ihtimalle bakabiliyoruz. Henüz tarihi netleştirmek için erken olsa da, yıl bitmeden yeni nesil ile tanışmış olacağız.

AMD tarafında da RTX-40 serisine bir cevap geliştiriliyor. AMD'nin yeni RDNA 3 ekran kartlarının ekim ayında tanıtılacağını destekleyen pek çok rapor var. Eğer bu doğruysa, Nvidia da bu tarihten uzak kalmadan bir lansman gerçekleştirecektir. Hatta AMD'nin lansman tarihini yakın zamanda duyuracağı söylendiği için, dolaylı yoldan Nvidia'nın lansmanıyla ilgili de bilgi sahibi olabiliriz.

Nvidia tarafında RTX-40 ve AMD tarafında RDNA 3 ekran kartlarının yavaş yavaş gelmesiyle bir başka endişe daha doğuyor. Epey yüksek fiyatlardan satılan bu kartların güç gereksinimleri gitgide artıyor. Artık RTX 3090'ın bile güç gereksinimi o kadar arttı ki bilgisayarınızın tükettiği elektrik, ay başında faturanızda belirgin bir şekilde kendini gösteriyor.

Sizler üst segment bir ekran kartı alacak olsanız hangi seriyi tercih ederdiniz?

Shiftdelete / Güncel