RTX 4090 için heyecanlandıran çıkış tarihi iddiası! - Haberler

Henüz RTX 3090 ile tanışalı uzun zaman olmasa da Nvidia'nın sonraki canavarı için bir hareketlenme başladı. Devasa bir performansı, boyutu ve fiyatı olan RTX 3090'ı stok ve fiyat sorunlarından dolayı elimize alamasak da teknoloji dünyası bir sonraki seviyeye erken geçiyor. Henüz RTX 3090'ın çıkışından bir yıl bile geçmeden, RTX 4090 için çıkış tarihi iddiası yayılmaya başladı.

RTX 4090, temmuz ayında gelebilir

RTX 20 serisi ile RTX 30 serisinin tanıtılması arasında yaklaşık iki yıl vardı. Ancak RTX 30 serisinin tanıtımında, RTX 3090 ile tanışmamıştık ve bu model ile geçen yılın eylül ayında tanışabildik. Daha sonradan oyuna RTX 3090 Ti dahil olsa da kendisinin kaderi pek parlak değil. Daha önce Nvidia ekran kartlarıyla ilgili doğru tahminler ve sızıntılar paylaşan kopite7kimi, RTX 4090'ın Temmuz 2022'de geleceğini iddia etti.

Mid July. — kopite7kimi (@kopite7kimi) May 16, 2022

Aynı analistin daha önceki paylaşımına göre RTX 4090, selefi gibi 450W güç gerektirecek. Selefinden yüzde 50 daha fazla çekirdeğe sahip olması beklenen kart, performans artışına rağmen güç gereksinimini aynı tutmaya devam edebilecek.

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Henüz bu söylentiler, ciddi seviyelere gelmiş olmasa da aklımızın bir köşesinde kalmalarında yarar var. Eğer şu sıralar RTX 3090 gibi güçlü bir ekran kartı satın alacaksanız, biraz bekleyip söylentilerin ne yönde seyrettiğini izleyebilirsiniz.Elbette her ekran kartı çıkışında olduğu gibi kartların ülkemize gelmesi uzun sürebiliyor ve stok problemleri de baş gösteriyor.

RTX 4090'ın fiyatı, selefinden çok farklı olmasa bile ülkemizde farklı olacaktır. Bunları da hesaba katmakta fayda var. Siz ne dersiniz?

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