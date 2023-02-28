RTÜK, yerel ve bölgesel yayıncıları bir araya getiriyor

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) yerel ve bölgesel radyo/televizyon yayıncılarını Konya'da düzenleyeceği çalışma toplantısıyla bir araya getirecek.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) yerel ve bölgesel radyo/televizyon yayıncılarını Konya'da düzenleyeceği çalışma toplantısıyla bir araya getirecek. 14 ilden yayıncıların katılacağı toplantı, ilk etapta İç Anadolu Bölgesi'ni kapsayacak. Toplantıda yayıncıların beklenti ve talepleri ele alınacak.

Türkiye'de yayın yapan uluslararası ve ulusal yayıncılarla geçen yıl yapılan toplantıların ardından yerel ve bölgesel radyo/televizyon yayıncıları "İç Anadolu Yerel ve Bölgesel Yayıncılar Buluşması" kapsamında 4 Mart'ta Selçuklu Kongre Merkezi'nde bir araya gelecek.

Çalışma toplantısına Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Burdur, Eskişehir, Isparta, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Mersin, Nevşehir ve Niğde'den yayıncılar katılacak.

DEPREM BÖLGESİNDEKİ YAYINCILARIN SORUNLARI DA KONUŞULACAK

Farklı illerden gelen radyo ve televizyon temsilcilerinin beklenti ve talepleriyle sektöre ilişkin önerilerin ele alınacağı toplantıda RTÜK yetkilileri yayıncılık alanına ilişkin sunumlar yapacak. Olası sorunların çözümlerini hayata geçirmek amacıyla ilgili birimler toplantı çıktılarını değerlendirmeye alacak. Bunların yanı sıra deprem bölgesi olan 11 ildeki radyo ve televizyon yayıncılarının mevcut durumları da toplantı kapsamında ele alınacak.