RTÜK ile yayıncı derneklerinden İsrail'in saldırılarına ortak tepki Açıklaması

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ile yayıncı dernekleri, "İsrail tarafından gerçekleştirilen soykırımı ve buna göz yumanları" şiddetle kınadı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ile yayıncı dernekleri, "İsrail tarafından gerçekleştirilen soykırımı ve buna göz yumanları" şiddetle kınadı.

RTÜK, Anadolu Yayıncılar Derneği, Televizyon Yayıncıları Derneği ile Ulusal Radyo Yayıncıları Derneği, ortak yazılı açıklama yaptı.

"Filistin'de, Gazze'de insanlık ölürken sessiz kalanlar, her fırsatta evrensel ilkelere sahip olduğunu söyleyip bugün ise bu ilkelerin hiçbirini hatırlamayan uluslararası medya organları, neredesiniz? Her türlü baskıya, zorlamaya rağmen işini en iyi şekilde yapmak için canı pahasına mücadele veren birkaç dürüst medya kuruluşu insanlık ve gazetecilik etiği adına gerçekleri, soykırımı ve savaş suçlarını tüm dünyaya anlatırken, anlı şanlı uluslararası medya kuruluşları neredesiniz?" sorularıyla başlayan açıklamada, insanlık onuru adına vicdanlara seslenildiği vurgulandı.

Çocukların, kadınların, yaşlıların, hastaların ve masum insanların tüm dünyanın gözü önünde soykırıma uğradığına dikkatin çekildiği açıklamada, Batı medyasının, İsrail'e gerçekleştirilen moral ziyaretlerini adım adım takip ettiği, insanlık tarihinin gördüğü en büyük soykırımlardan birini ise görmezden geldiği, İsrail'in sivil katliamını ve bombalarla ölen çocukları, bebekleri dünyaya göstermemek için adeta özel gayret gösterdiği belirtildi.

"Dünyanın sözde en saygın yabancı medya kuruluşlarının" sadece İsrail'den gelen haberlere yer verip Gazze'de yaşanan gerçeklere kulaklarını tıkadığı, İsrail tarafından öldürülen gazetecilerin dahi bu medya kuruluşlarınca haberleştirilmediği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Medya tarihinde isimleri her zaman saygıyla anılacak onurlu birkaç gazeteci ise Gazze'de yaşananları canları pahasına en doğru şekilde dünya kamuoyuna anlatmaya çalışıyor. Tarih boyunca bütün dinlerin bir arada yaşadığı, farklı etnik kökenden insanları içinde barındıran, hoşgörünün ve kardeşliğin yurdu olan Türkiye'den tüm dünyaya sesleniyoruz: Filistin'de, Gazze'de yapılan soykırıma, bebeklerin öldürülmesine, hastanelerin üzerine bomba yağdırılmasına dünya sessiz kalsa da biz asla susmayacağız. 'Dünya 5'ten büyüktür' diyerek tüm dünyaya insanlık dersi veren Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan gibi hak ve hakikati ne pahasına olursa olsun haykırmaya devam edeceğiz."

"Hak ve adalet adına haykırmayı görev biliyoruz"

İnsanlık onuruna saygısı olan medya kuruluşları olarak Gazze'deki soykırıma karşı sessiz kalınmayacağı, ısrarla insanlığın temel değerlerinin savunulmaya devam edileceği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ve Türkiye'deki medya kurum ve kuruluşları olarak bizler, İsrail tarafından gerçekleştirilen soykırımı ve buna göz yumanları şiddetle kınıyoruz. Her daim doğru ve dürüst habercilik peşinde koşarak canı pahasına yayın yapmaya çalışan basın emekçilerine teşekkür ediyoruz, onların sonuna kadar yanında olacağız. Onlar, bu ulvi görevi yerine getirirken bizler elimizdeki bütün imkanları bugüne kadar seferber ettiğimiz gibi bugünden sonra da etmeye devam edeceğiz. Artık uluslararası medyada Gazze'deki soykırım göz önünde bulundurulmadan söylenecek hiçbir kelimenin ve yorumun inandırıcılığı olmayacaktır. İnsanlık onuru adına, nerede olursa olsun hak ve adalet adına haykırmayı görev biliyoruz."