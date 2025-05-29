RTÜK Üyesi Tuncay Keser'den SZC TV Cezasına Eleştiri

(ANKARA) - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üyesi Tuncay Keser, SZC TV'ye verilen 10 günlük yayın durdurma cezasının usul ve esas yönünden hukuka aykırı olduğunu belirterek, halkın haber alma hakkına ve siyasi tartışma özgürlüğüne haksız ve orantısız müdahale içeren yaptırım kararına yazdığı muhalefet şerhini paylaştı.

RTÜK Üyesi Tuncay Keser, SZC TV'ye verilen 10 günlük yayın durdurma cezası kararına karşı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "SZC TV'ye verilen 10 günlük yayın durdurma cezası, usul ve esas yönünden hukuka aykırıdır. Basın özgürlüğü, halkın haber alma hakkı ve siyasi tartışma özgürlüğüne haksız, orantısız müdahale içeren yaptırım kararına muhalefet şerhim" ifadesini kullanarak, muhalefet şerhini sosyal medya üzerinden paylaştı. Keser, şerhinde şu ifadeleri kullandı:

"Bir toplumsal olay sırasında güvenlik kuvvetlerinin müdahalesine ilişkin eleştirel değer yargısı niteliğindeki ifadelerin, basın ve ifade özgürlüğünü aşan bir yönü bulunmamaktadır. Ayrıca söz konusu ifadelerde, ırk, dil, din, cinsiyet, sınıf gözetme durumu da, toplumdaki farklı gruplara yönelik kin ve düşmanlığa tahrik de söz konusu değildir. Siyasetçilerin veya siyasi parti genel başkanlarının, siyasi tartışma özgürlüğü kapsamında yaptığı açıklamaların, ekranlara taşınmasının da basın özgürlüğü kapsamında korunduğuna kuşku yoktur. Bu açık duruma rağmen, medya hizmet sağlayıcı kuruluş için, en ağır yaptırım olan lisans iptalinin de önünü açacak şekilde üst sınırdan yaptırım uygulanması kabul edilemez.

Bu doğrultuda; SZC logolu medya hizmet sağlayıcı kuruluşa 10 gün geçici yayın durdurma içeren yaptırımın, basın özgürlüğüne ağır bir darbe olacağı, adil ve ölçülü olmayacağı ve ihlal olarak değerlendirilen tüm yayınlarda, 6112 sayılı Yasa'ya aykırı bir yönün bulunmadığı gerekçeleriyle karara karşı oy kullandım."