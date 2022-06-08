RTÜK Üyesi Taşcı: "Sayın Erdoğan'ın, Geziye Katılanlar İçin Kullandığı 'Çürük/Sürtük' Sözlerinin İncelenmesi İçin RTÜK'e Yaptığım Başvuru Bugünkü... - Haberler

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RTÜK Üyesi Taşcı: "Sayın Erdoğan'ın, Geziye Katılanlar İçin Kullandığı 'Çürük/Sürtük' Sözlerinin İncelenmesi İçin RTÜK'e Yaptığım Başvuru Bugünkü...

ANKA - Güncel
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RTÜK Üyesi Taşcı: 'Sayın Erdoğan'ın, Geziye Katılanlar İçin Kullandığı 'Çürük/Sürtük' Sözlerinin İncelenmesi İçin RTÜK'e Yaptığım Başvuru Bugünkü...

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyesi İlhan Taşcı, “Sayın Erdoğan’ın Geziye katılanlar için kullandığı ‘çürük/sürtük’ sözlerinin incelenmesi için RTÜK’e yaptığım başvuru bugünkü kurula alınmadı” açıklamasını yaptı.

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyesi İlhan Taşcı, "Sayın Erdoğan'ın Geziye katılanlar için kullandığı 'çürük/sürtük' sözlerinin incelenmesi için RTÜK'e yaptığım başvuru bugünkü kurula alınmadı" açıklamasını yaptı.

RTÜK'ün CHP kontenjanından seçilen üyesi İlhan Taşcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın Gezi eylemlerine katılanlar hakkında yaptığı açıklamaların incelenmesi için üst kurula başvurmuştu.

Taşcı, başvurusunun bugün yapılan üst kurul toplantısının gündemine alınmadığını açıkladı. Taşcı, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Sayın Erdoğan'ın AKP Grup Toplantısında, Geziye katılanlar için kullandığı 'çürük/sürtük' sözlerinin incelenmesi için RTÜK'e yaptığım başvuru bugünkü kurula alınmadı. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin' in dilekçemi ne zaman gündeme alacağını merakla bekliyorum. Takipçisi olacağım."

NE OLMUŞTU?

RTÜK üyesi Taşcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, partisinin grup toplantısında; Gezi protestolarına katılanları kastederek söylediği "…bunlar böyle, bunlar çürük, bunlar sürtük…" ifadelerinin yer aldığı konuşmasını ekranlarına taşıyan televizyon kanallarının incelenerek değerlendirme raporu hazırlanması için RTÜK Başkanlığı'na dilekçe ile başvurmuştu.

Taşcı, dilekçede; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını yayınlayan kanallara verilen cezaları hatırlatarak, "Sayın Erdoğan'ın açıklamalarının sosyal medya başta olmak üzere farklı mecralarda da görüldüğü üzere toplumda infial yarattığı açıktır. 84 milyon yurttaşın duyduğu bu kaba ve argo ifadeleri RTÜK duymazlıktan gelemez, gelmemelidir. RTÜK hem bu dile hem de bu dilden kaynaklı rahatsızlığa kulak tıkayamaz" değerlendirmesini yapmıştı.

ANKA / Güncel

Radyo Ve Televizyon Üst Kurulu Cumhuriyet Halk Partisi Recep Tayyip Erdoğan İlhan Taşcı Güncel Haberler

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