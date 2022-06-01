RTÜK Üyesi Taşcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Grup Konuşmasına Dikkat Çekti: RTÜK 'Argo' İfadelere Yer Verilmeyeceği İlkesi Yönünden İncelemeli - Haberler

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyesi İlhan Taşcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün AKP grup toplantısındaki sözleriyle ilgili "RTÜK, Geziye katılanlara 'sürtük' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını canlı veren kanalları 6112 sayılı yasanın 8/1/m ile n bendinde düzenlenen yayınlarda 'kaba, argo ve müstehcen' ifadelere yer verilemeyeceği ilkesi yönünden incelemeli" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün TBMM'deki grup toplantısında Gezi'ye katılanlar için "Sürtük" ifadesini de kullandı. Erdoğan'ın bu sözleri birçok televizyon tarafından canlı yayınlandı.

RTÜK üyesi İlhan Taşcı, Erdoğan'ın bu sözlerine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Siyasilerin faaliyetlerini denetlemeye başlayan RTÜK, Geziye katılanlara 'sürtük' diyen CB Erdoğan'ın konuşmasını canlı veren kanalları 6112 sayılı yasanın 8/1/m ile n bendinde düzenlenen yayınlarda 'kaba, argo ve müstehcen' ifadelere yer verilemeyeceği ilkesi yönünden incelemeli" dedi.

ANKA / Güncel