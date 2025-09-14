Haberler

RTÜK'ten Merdan Yanardağ'a Nefret Söylemi Tepkisi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Merdan Yanardağ'ın Alevilere yönelik 'Nefret söylemi' içeren ifadelerinin cezai işleme tabi tutulacağını duyurdu.

RADYO ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Merdan Yanardağ'ın 'Alevilerin haini çoktur' sözlerine ilişkin 'nefret söylemi' kapsamında işlem yapılacağını açıkladı.

RTÜK Başkanı Şahin, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Toplumun birlik ve beraberliğini hedef alan hiçbir söz, hangi gerekçeyle söylenirse söylensin mazur görülemez. Tele1 ekranlarında Merdan Yanardağ'ın dile getirdiği "Alevilerin haini çoktur." ifadesi, Alevi vatandaşlarımızı hedef alan; ayrıştırıcı, rencide edici ve toplumsal barışı bozan bir nefret söylemidir. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu olarak bu çirkin sözleri en güçlü şekilde kınıyor, 6112 sayılı Kanun kapsamında gereğinin ivedilikle yapılacağını kamuoyuna bildiriyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Türk yıldızlarımız Avrupa'yı fethetti

Türk yıldızlarımız Avrupa'yı fethetti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uğurcan Çakır: Benim için buruk bir galibiyet

Uğurcan Çakır: Benim için buruk bir galibiyet
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.