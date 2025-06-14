RTÜK’ten Medya Kuruluşlarına Dezenformasyon Uyarısı

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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından sosyal medya ve medya kuruluşlarındaki nefret söylemleriyle ilgili uyarılarda bulundu. Şahin, bu durumun basın özgürlüğü ile bağdaşmadığını vurguladı.

(ANKARA) - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından bazı medya kuruluşlarının yayınlarında artan dezenformasyon ve ayrıştırıcı söylemler konusunda uyarılarda bulundu.

Şahin X hesabından yaptığı yazılı açıklamada, özellikle sosyal medya ve bazı yayın organlarında mezhep temelli nefret söylemlerine yer verildiğini belirterek, bu durumun basın özgürlüğü ile bağdaşmadığını vurguladı.

Şahin, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İsrail'in İran'a saldırmasının ardından, sosyal medya başta olmak üzere bazı yayın mecralarında dezenformasyon içeren ve toplumu ayrıştıran söylemlerin hız kazandığını üzülerek takip ediyoruz. Özellikle kimi yayıncıların mezhep temelli ifadelerle İslam'ın özüne aykırı, nefret dolu yorumlara yer vermesi, basın özgürlüğü değil; toplumsal huzura kasttır. Bu tür sorumsuz söylemler ne basın etiğiyle ne de yayıncılık ahlakıyla bağdaşır.

Yayıncılarımızı tekrar ve açık şekilde uyarıyoruz: Yetkili makamlar dışındaki açıklamalara dayalı içerikler yaymak, halkı kin ve nefrete sevk eden ifadeleri ekranlara taşımak sorumluluk doğurur. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi, medya kuruluşlarının öncelikli görevi olmalıdır. Kurumumuz, mevzuat kapsamında gerekli inceleme ve değerlendirmeleri titizlikle yürütmeye devam etmektedir."

Kaynak: ANKA / Güncel
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