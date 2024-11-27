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RTÜK'ten Dizi Filmlerle İlgili Sıkı Tedbirler

RTÜK'ten Dizi Filmlerle İlgili Sıkı Tedbirler
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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, milli ve manevi değerlere aykırı dizi filmlerle ilgili tedbirlerin devam edeceğini belirtti, şiddet içeren yayınlara ve basın meslek ilkelerinin ihlallerine karşı sert önlemler alacaklarını vurguladı.

(ANKARA) - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, "Milli ve manevi değerlerimize aykırı dizi filmlerle ilgili sıkı tedbirler almaya devam ediyoruz. Daha önce de ifade ettiğim gibi hiçbir yayıncı reyting şehvetine kapılarak inanç, toplumsal ve kültürel değerlerimizi aşağılayamaz" açıklamasını yaptı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Şahin, şunları kaydetti:

"Milli ve manevi değerlerimize aykırı dizi filmlerle ilgili sıkı tedbirler almaya devam ediyoruz. Daha önce de ifade ettiğim gibi hiçbir yayıncı reyting şehvetine kapılarak inanç, toplumsal ve kültürel değerlerimizi aşağılayamaz. Kadına yönelik olanı başta olmak üzere şiddetin yayınlar aracılığıyla toplumda olağanlaştırılmasına göz yumamayız. Haber programlarındaki basın meslek ilkelerini çiğneyen yayınlara da tahammülümüz yoktur. Haftalık olağan toplantımızda yasa dışı bahis reklamı yayınlayan televizyonlar dahil geniş bir yelpazede ağır yaptırım kararları verdik. Sorunlara müeyyidelerle neşter atmaktan yana olmamakla birlikte yayıncılık ilkelerini harfiyen uygulatmak görevimizdir. Sorumlu yayıncılara teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA / Güncel
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