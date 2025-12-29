Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonla ilgili geçici yayın yasağı getirildi
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Yalova'da gerçekleştirilen DEAŞ operasyonuyla ilgili olarak geçici yayın yasağı getirildiğini açıkladı. Resmi makamlar dışında yayın yapılmaması gerektiği vurgulandı.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), terör örgütü DEAŞ'a yönelik Yalova'daki operasyon hakkında geçici yayın yasağı getirildiğini bildirdi.
RTÜK'ün NSosyal hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Yalova ilimizde terör örgütü DEAŞ'e yönelik yürütülen operasyon kapsamında meydana gelen olayla ilgili olarak geçici yayın yasağı getirilmiştir. Bu kapsamda; süreçle ilgili resmi makamlarca yapılacak açıklamalar dışında yayın yapılmaması önem arz etmektedir. Medya hizmet sağlayıcı kuruluşların, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sorumlu yayıncılık anlayışıyla hareket etmeleri gerekmektedir."