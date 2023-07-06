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RTÜK, Tele 1 kanalına yayın durdurma cezası verdi

RTÜK, Tele 1 kanalına yayın durdurma cezası verdi

Güncel Haberler

RTÜK, Tele 1 kanalının Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın canlı yayındaki sözleri nedeniyle en üst sınırdan idari para cezası ve 7 gün yayın durdurma cezası verdi.

RADYO ve Televizyon Üst Kurulu'nca (RTÜK), gazeteci Merdan Yanardağ'ın canlı yayındaki sözleri nedeniyle Tele 1 kanalına en üst sınırdan idari para ve 7 gün yayın durdurma cezası verildi.

RTÜK, haftalık olağan toplantısında Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın tutuklanmasına gerekçe gösterilen sözleri değerlendirdi. Müzakereler sonunda kanalın 6112 sayılı Radyo Televizyon Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 8'inci maddesinin 1'inci fıkrasının (b) ve (d) bentlerini ihlal ettiğine karar verildi. Kanala üst sınırdan para cezası ve yayın durdurma yaptırımı uygulandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Radyo Ve Televizyon Üst Kurulu Merdan Yanardağ Güncel Haberler

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