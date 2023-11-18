Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyeleri İlhan Taşcı ve Tuncay Keser, bugünkü toplantıda oyçokluğuyla Tele 1, Halk TV, Flash Haber, KRT TV, FOX TV, Star TV ve Show TV'ye idari para cezası verildiğini açıkladı.

RTÜK, Tele 1, Halk TV, Flash Haber ve diğer kanallara idari para cezası verdi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyeleri İlhan Taşcı ve Tuncay Keser, üst kurulun bugünkü toplantısında, oyçokluğu ile Tele 1, Halk TV, Flash Haber, KRT TV, FOX TV, Star TV ve Show TV'ye idari para cezası verildiğini açıkladı.

RTÜK bugün toplandı. Üst Kurul oyçokluğuyla Tele 1, Halk TV, Flash Haber, KRT TV, FOX TV, Star TV, Show TV'ye idari para cezası kesilmesi kararı aldı. Alınan kararları; RTÜK'ün CHP kontenjanından seçilmiş üyeleri İlhan Taşcı ve Tuncay Keser duyurdu.

Taşcı, X (Twitter) hesabında şu açıklamayı yaptı:

"Anayasa Mahkemesinin 'sansüre' yol vermesinin ardından RTÜK, hükümeti eleştiren, halkın haber alma hakkı için mücadele eden yayıncılara ağır cezalar verdi. Kararlar gösteriyor ki RTÜK, gelecek günlerde daha ağır yaptırımlara hazırlanıyor. İstedikleri suskun, sinmiş bir basın…

RTÜK, Merdan Yanardağ ile Emre Kongar'ın 3 ayrı programına ceza verdi. Birisi Osman Gökçek'in şikayeti! 'Küçük düşürme' ve 'suçlu gibi göstermekten' kanala üç kez yüzde 3 para cezası kesildi. Flash Haber'e de emekli maaş ve ikramiyesini eleştirmekten yüzde 3 İPC (idari para cezası) uygulandı.

RTÜK, Zafer Arapkirli'nin Erdoğan'ın köprü ve otoyollara zam yapılmayacağını açıklamasına karşın zam yapılmasına tepkisi nedeniyle 'küçük düşürmekten' KRT'ye yüzde 3, Hakan Fidan'ın Antony Blinken'e mesafeli tutumuyla övünülmesini komik bulması nedeniyle de yüzde 3 İPC verdi.

Halk TV'ye Kayda Geçsin programında Sinan Ateş ile ilgili yorumların yapılması nedeniyle Ülkü Ocakları Başkanının şikayeti üzerine RTÜK yüzde 3 para cezası verdi. Kanala Işid'in korunup kollandığı değerlendirmesi nedeniyle de yüzde 3 para cezasına hükmedildi. Kararlar oyçokluğuyla alındı."

Tuncay Keser'in X (Twitter) hesabında yaptığı açıklama ise şöyle:

"RTÜK ceza yağdırdı, 7 kanala (Tele 1, Halk TV, Flash Haber, KRT, FOX TV, Star TV, Show TV) 11 yaptırım. Gazeteci Merdan Yanardağ'ın üç ayrı '18 Dakika' programındaki ifadeleri nedeniyle Tele 1'e 8-1/ç'den iki kez yüzde 3, bir kez de 8-1/ f'den yüzde 5 idari para ceza verildi.

'Kayda Geçsin' programında Gazeteci Timur Soykan'ın 'Sinan Ateş cinayeti' ve 'Nasıl Olacak' programında da Gazeteci Bahadır Özgür'ün IŞİD terör örgütü ile ilgili değerlendirmeleri nedeniyle Halk TV'ye 8-1/i ve 8-1/ç bentlerinden iki kez yüzde 3 idari para cezası verildi.

Gazeteci Zafer Arapkirli'nin 'Medya Terapi' programında 'köprü zamları' ve 'Fidan-Blinken tokalaşması' ile ilgili değerlendirmelerinin eleştiri sınırlarını aştığı gerekçesiyle KRT'ye 8-1/ç bendinden iki kez yüzde 3 idari para cezası yaptırımı uygulandı."