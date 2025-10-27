Haberler

RTÜK'te devir teslim töreni

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Mehmet Daniş, "Aile kurumunun korunması, kadına yönelik şiddetle mücadelede medyanın etik sorumluluğunun güçlendirilmesi ve dijital çağın risklerine karşı çocuklarımızın korunması yönündeki çalışmalara kararlılıkla devam edeceğiz.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Mehmet Daniş, "Aile kurumunun korunması, kadına yönelik şiddetle mücadelede medyanın etik sorumluluğunun güçlendirilmesi ve dijital çağın risklerine karşı çocuklarımızın korunması yönündeki çalışmalara kararlılıkla devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

RTÜK Başkanlığına seçilen Mehmet Daniş, düzenlenen törenle görevi Ebubekir Şahin'den devraldı.

Daniş, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, RTÜK'te bugün görevi devralırken, aslında büyük bir sorumluluğun ve kıymetli bir bayrağın emanetini teslim aldığını belirtti.

Kuruma uzun yıllar boyunca katkılar sunan Ebubekir Şahin'e samimi çalışmaları ve kıymetli hizmetleri için teşekkür eden Daniş, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu'nun teşrifleriyle, Üst Kurul üyelerinin ve kurum personelinin katılımıyla gerçekleşen devir töreninin, bu anlamlı sürece ayrı değer kattığını aktardı.

Daniş, 2025'in "Aile Yılı" ilan edilmesinin, RTÜK'ün sorumluluğunu daha da artırdığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Aile kurumunun korunması, kadına yönelik şiddetle mücadelede medyanın etik sorumluluğunun güçlendirilmesi ve dijital çağın risklerine karşı çocuklarımızın korunması yönündeki çalışmalara kararlılıkla devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, iletişim alanında Türkiye'nin vizyonunu destekleyen her çalışmada aynı inançla yer alacağız. Yeni dönemin kurumumuz, medya dünyamız ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."

"RTÜK her zaman kalbimde olacak"

Ebubekir Şahin de devir teslim törenine ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, RTÜK ailesiyle geçirdiği yılların, hayatının en kıymetli dönemlerinden biri olduğunu ifade etti.

Bu süreçte birlikte emek verdikleri Üst Kurul üyelerine, tüm çalışma arkadaşlarına, yayın camiasına ve millete gönülden teşekkür eden Şahin, şunları kaydetti:

"Üst Kurul Başkanlığı görevini Mehmet Daniş Bey'e devrediyor, kendisine bu önemli görevinde üstün başarılar diliyorum. Devir törenimize teşrifleriyle bizleri onurlandıran Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımız Sayın Batuhan Mumcu'ya da nazik katılımları için teşekkür ediyorum. RTÜK, her zaman kalbimde olacak."

Kaynak: AA / Sefa Bilgitekin - Güncel
Başsavcılık: Hakemlerle ilgili bahis soruşturması nisan ayında başlatıldı, derinleşerek devam edecek

Başsavcılıktan ilk açıklama! Hakemler aylardır takip ediliyormuş
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yabancı hakem mi geliyor? TFF'den açıklama var

Yabancı hakem mi geliyor? TFF'den açıklama var
Tribünde marş krizi! MHP'li vekil küplere bindi: Adamın dişini kırarız

Tribünde marş krizi! MHP'li vekil küplere bindi: Adamın dişini kırarız
Almanya'da kuş gribi salgını nedeniyle itlaf edilen hayvan sayısı 500 bini geçti

Salgın ülkenin dört bir yanına yayıldı, rakam 500 bini geçti
Dünya devi son 8 maçını kazanamayan ünlü antrenörü kovdu

Dünya devi ünlü antrenörü kovdu
Yabancı hakem mi geliyor? TFF'den açıklama var

Yabancı hakem mi geliyor? TFF'den açıklama var
Güllü'nün ölümüyle ilgili bomba iddia! Kızı hakkında suç duyurusu yapıldı

Güllü'nün ölümüyle ilgili bomba iddia! Kızı hakkında suç duyurusu
Sadettin Saran'dan hakemler için bomba açıklama: Bizzat ilgileneceğiz

Sadettin Saran'dan hakemler için bomba açıklama
Skandal görüntü kamerada! Kovalar dolusu yoğurdu döküp gittiler

Skandal görüntü kamerada! Kovalar dolusu döküp gittiler
152 hakem topun ağzında! Türk futbolunu sarsan bahis soruşturması bu maçla başladı

Türk futbolunu sarsan bahis soruşturması bu maçla başladı
Gündüz kuşağının bir numarasıydı: Esra Ceyhan'ın son hali şaşırttı

Gündüz kuşağının bir numarasıydı: Son hali şaşırtıcı
Ali Koç köklü kulübü satın alıyor

Geri dönüyor! Köklü kulübü satın alacak
Günlerdir yaşam savaşı veren Fatih Ürek hakkında yeni haber

Yoğun bakımda kritik süreç: Doktorlar ilaçları kesti
İstanbul'u sallayan depremin ardından Üşümezsoy asıl tehlikeyi açıkladı

"İncil'de de geçiyor" diyen Üşümezsoy asıl tehlikeyi açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.