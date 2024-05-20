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RTÜK, Sezgin Baran Korkmaz'ın canlı yayınını incelemeye aldı

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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, hakkında yakalama kararı bulunan Sezgin Baran Korkmaz'ın Amerika'dan yaptığı canlı yayının RTÜK tarafından incelendiğini duyurdu.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, hakkında yakalama kararı bulunan ve yargı süreci devam eden Sezgin Baran Korkmaz ile yapılan canlı yayının RTÜK tarafından incelemeye alındığını bildirdi.

Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hakkında yakalama kararı bulunan ve yargı süreci devam eden Sezgin Baran Korkmaz'ın bir televizyon kanalının Amerika Birleşik Devletlerinden yaptığı canlı yayındaki konuşması, RTÜK uzmanları tarafından incelemeye alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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