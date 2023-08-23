Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), S SPORT+, NR 1 TÜRK ve POWER TV'ye yaptırım uyguladı. RTÜK, yasak bahis reklamları, erotik içerikli dans klipleri ve sigara görüntüleri nedeniyle idari para cezası ve katalogdan çıkarma müeyyidesi uyguladı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK); Power TV, N1 TÜRK ve S Sport kanallarına yaptırım uyguladı.

RTÜK haftalık olağan toplantısını gerçekleştirdi. Kurul, gündemindeki izleme raporlarını karara bağladı. UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu aşamasında oynanan NK Maribor-Fenerbahçe futbol karşılaşmasında ruhsatsız ve yasa dışı bahis sitelerinin reklamlarını tespit eden RTÜK, yasak tanıtımların sanal reklam teknikleri ile stadyum reklam panolarına yerleştirilmesini yasa ihlali olarak değerlendirdi. Yayıncı kanala üst sınırdan idari para cezası ve katalogdan çıkarma müeyyidesi uygulandı.

NR 1 TÜRK'e müstehcenlik cezası

RTÜK, NR 1 TÜRK'ün DJ SET programı hakkında hazırlanan raporu ele aldı. RTÜK üyeleri, programda yer alan dans kliplerinde yer alan müstehcen içeriklerin çocuk ve gençlerin ekran başında olabileceği korumalı saat aralığında yayınlandığını tespit etti. RTÜK, yasa ihlali yapan yayıncı kuruluşa üst sınırdan idari para cezası yaptırımı uyguladı.

Power TV'deki sigara görüntüleri uzmanların radarına girdi

Power TV'deki "Power Hits" isimli programda yayınlanan bir müzik video klibinde açık sigara görüntüleri yer aldığı, sigara görüntülerini gizlemeye yönelik buzlama tekniği vb. herhangi bir uygulama kullanılmadığını belirleyen üst kurul, yayıncılık ilkesi ihlali yapan televizyon hakkında üst sınırdan idari para cezası verdi. - ANKARA