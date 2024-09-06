RTÜK, Netflix'in 'Famagusta' dizisinin yayınlanmayacağını açıkladı

RADYO ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Netflix'in Türkiye'de tepki çeken 'Famagusta' dizisine ilişkin, "Üst Kurulumuz, yayıncı Netflix ile gerekli görüşmeleri yapmış ve yapımın yayınlanmayacağına dair anlayış birliğine varılmıştır" dedi.

RTÜK Başkanı Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Famagusta isimli yapım, yakın tarihimizin barış ve kahramanlık destanı olan 'Kıbrıs Çıkarması' aleyhindeki içeriğiyle Türk kamuoyunda tepkiyle karşılandı. Kıbrıs Türkünün haklı davasının savunulmasını, zulme uğrayan soydaşlarımızın kurtarılmasını amaçlayan 'Kıbrıs Barış Harekatı', adının hakkını vererek hukuk çerçevesinde Ada'ya huzur getirmiştir. Kahraman Türk askeri Kıbrıs'a barış ve huzur götürmüş, akan kan durmuş, mazlumun gözyaşları silinmiştir" dedi.

Tarihi gerçekler ortadayken bazı çevrelerin art niyetli olarak Türkleri, Türkiye'yi ve kahraman Türk ordusunu kötüleyen bir filmle ortaya çıkmasının kabul edilemez bir yanlış olduğunu vurgulayan Şahin, "Yapım, daha önce menşe ülkesindeki televizyonlarda yayınlanmış ve sonrasında Netflix tarafından lisanslanmıştır. Ülkemizdeki dijital yayın hizmetlerini düzenleyen ve denetleyen kuruluş olarak Üst Kurulumuz, yayıncı Netflix ile gerekli görüşmeleri yapmış ve yapımın yayınlanmayacağına dair anlayış birliğine varılmıştır. Söz konusu yapım, sadece daha önce yayınlandığı ülkede (Yunanistan) Netflix kataloğuna girecek, Türkiye'de veya herhangi bir ülke kataloğunda yer almayacaktır" ifadelerini kullandı.