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RTÜK, Muş'ta Yerel Medya Buluşması düzenleyecek

14 Aralık 2023 13:05 Güncelleme: 13:06 Abone Ol

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Muş'ta düzenleyeceği 7. Yerel Medya Buluşması toplantısında yerel ve bölgesel yayıncılarla görüşecek. Toplantıda, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerin radyo ve televizyon yayıncılığı ele alınacak.