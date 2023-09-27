RTÜK, İstanbul'da Yayıncılarla İstişare Toplantısı Düzenleyecek

İstanbul, Edirne, Kocaeli, Kırklareli ve Tekirdağ illerindeki 100'ü aşkın radyo ve televizyon yayıncısı RTÜK'ün ev sahipliğinde istişare toplantısında bir araya gelecek. Toplantıda yayıncılar, RTÜK'ten talep ve beklentilerini dile getirecek.

İstanbul ili başta olmak üzere Edirne, Kocaeli, Kırklareli ve Tekirdağ illerindeki 100'ü aşkın radyo ve televizyon yayıncısı RTÜK'ün ev sahipliğinde istişare toplantısında bir araya gelecek.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, müeyyide esaslı düzenleme faaliyetlerinin ötesinde karşılıklı diyalog ve katılımcılık anlayışı ile sektöre yön veriyor. Üst Kurul, geçtiğimiz Mart ayında başlattığı "Yerel ve Bölgesel Medya Buluşmaları" zincirini sürdürüyor. Konya, Sakarya, İzmir ve Gaziantep'te 48 ilin yayıncılarıyla çalışma toplantısı düzenleyen RTÜK, beşinci toplantıyı İstanbul'da gerçekleştirecek.

5. Buluşma 30 Eylül'de

Etkinlik, 30 Eylül 2023 tarihinde Zeytinburnu Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi'nde icra edilecek. Marmara ve Trakya Bölgesi'nde yer alan 5 farklı ilden katılım sağlayacak 100'ün üzerindeki yayıncı, istişare toplantısında RTÜK'ten talep ve beklentilerini dile getirecek.

Yerel görsel ve işitsel medya kuruluşlarını destekleyen RTÜK, çalışma toplantısında Üst Kurul yöneticilerini yayıncılarla yüz yüze getirerek sorunların ilk elden çözümünü hedefliyor. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in açış konuşmasıyla başlayacak toplantıda Üst Kurul Daire Başkanları görev alanlarına giren konularda sunumlar yapacak. - ANKARA