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RTÜK, 'Esra Erol'da' Programına İnceleme Başlattı

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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), ATV'de yayımlanan 'Esra Erol'da' programı hakkında inceleme başlattı. Kurul, yayıncı kuruluşların aile yapısı ve çocukların korunması konularında daha dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), ATV'de yayımlanan " Esra Erol'da" programına ilişkin inceleme başlattı.

Kuruldan yapılan açıklamada, ATV'de yayımlanan "Esra Erol'da" programına ilişkin kamuoyunda gündeme gelen yayın hakkında inceleme başlatıldığı, gerekli işlemlerin ivedilikle gerçekleştirileceği belirtildi.

Açıklamada, "Yayıncı kuruluşlarımızın, özellikle aile yapısı, çocukların korunması ve toplumsal değerler konusunda daha hassas ve sorumlu davranmaları gerektiğini, bu tür programlarla ilgili almış olduğumuz 'İlke Kararları'nı bir kez daha önemle hatırlatırız." ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: AA / Betül Bilsel - Güncel
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