RTÜK, Disney+ Platformu İçin İnceleme Başlattı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Atatürk isimli dizinin yayından kaldırılmasının ardından Disney+ platformu için inceleme başlatılmasına karar verildiğini açıkladı. Şahin, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün en önemli toplumsal değer olduğunu vurguladı ve Ermeni lobisi müdahalesi iddialarının araştırıldığını belirtti.