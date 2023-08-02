RTÜK, Disney +'ın 'Atatürk' dizisini yayınlamama kararıyla ilgili inceleme başlattı

RADYO ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Ermeni lobilerinin baskısı sonucu 'Atatürk' belgesini yayınlamamaya karar verdiği iddia edilen dijital yayın platformu 'Disney +' ile ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.

RADYO ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Ermeni lobilerinin baskısı sonucu 'Atatürk' belgesini yayınlamama kararı aldığı iddia edilen dijital yayın platformu 'Disney +' ile ilgili, "Kuruluşun savunmasının alınmasına ve inceleme başlatılmasına karar verilmiştir" dedi.

RTÜK Başkanı Şahin, Twitter üzerinden konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Disney +' isimli dijital medya hizmet sağlayıcının yerli içerik olan 'Atatürk' dizisini platformunda yayınlamama kararı aldığına dair kamuoyuna yansıyan bilgilerden hareketle kuruluşun savunmasının alınmasına ve inceleme başlatılmasına karar verilmiştir. Türkiye Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk en önemli toplumsal değerimizdir. Basına yansıyan Ermeni lobisi müdahalesi iddiaları titizlikle araştırılmaktadır. Kamuoyuna saygılarımla duyuruyorum." ifadelerine yer verdi.