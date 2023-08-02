RTÜK, Disney +'ın 'Atatürk' dizisi kararını incelemeye aldı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Disney +'ın yerli içerik olan 'Atatürk' dizisini yayınlamama kararı almasının incelemeye alındığını ve kuruluşun savunmasının alınacağını açıkladı. Şahin, ayrıca 'Ermeni lobisi müdahalesi' iddialarının da araştırıldığını belirtti.