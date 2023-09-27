RTÜK, Beyaz TV'ye para cezası verdi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Beyaz TV'deki 'Derin Futbol' programında yapılan hakemlere yönelik aşağılayıcı ifadeler nedeniyle kanala para cezası verdi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), bir televizyon kanalına para cezası verdi.

RTÜK, haftalık olağan toplantısında izleme dosyalarını görüştü. Beyaz TV'deki "Derin Futbol" programında yorumcu Ahmet Çakar'ın Türkiye Futbol Federasyonu ve hakemlere yönelik olarak sarf ettiği "futbol katili", "tetikçi hakemler" ifadeleri incelendi.

RTÜK, 6112 Sayılı Kanun'un 8'inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan "Yayın hizmetleri, kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez" hükmünün ihlal edildiği gerekçesiyle kanala üst sınırdan idari para cezası yaptırımı uyguladı. - ANKARA