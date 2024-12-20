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RTÜK Başkanı Şahin: Yalan Haber ve Dezenformasyon Milli Güvenlik Sorunu

RTÜK Başkanı Şahin: Yalan Haber ve Dezenformasyon Milli Güvenlik Sorunu
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, yalan haber ve dezenformasyonun bilinçli olarak yapıldığını belirterek, bu sorunun bir milli güvenlik meselesi olduğuna dikkat çekti. Selçuk Üniversitesi'nde yapılan konferansta, habercilik ilkelerinin önemine vurgu yapıldı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, yalan haber ve dezenformasyonun içerisinde sadece bilinçsizce yapılan hatalar olmadığını, çok bilinçli şekilde yapılanların da bulunduğunu belirtti.

Şahin, Selçuk Üniversitesi Sultan Alparslan Kültür Merkezi'nde düzenlenen Yalan Haber ve Dezenformasyonla Mücadele Konferansı'nda, bütün dünyanın, dezenformasyonla nasıl mücadele edeceğini, yalan haberin nasıl önüne geçeceğini düşündüğünü söyledi.

Bu konunun, dünyadaki ulus devletlerinin bir milli güvenlik sorunu olduğuna işaret eden Şahin, "Yalan haberden fazlaca etkilenmiş bir büyüğünüz olarak söylüyorum. Yalan haberin doğru habere üstünlüğü çok yukarılarda. Çok yüksek oranda bir yayılma hızı var." dedi.

Şahin, bu dezenformasyonun, habercilik ilkelerini bilmeyen kişiler tarafından yapılması sebebiyle arttığını dile getirdi.

Yalan haberle okulundan mezun olup işin başına geçen gençler yoluyla mücadele edilebileceğini vurgulayan Şahin, "Tabii ki devlet aklı da bununla mücadele içerisinde. İletişim Başkanlığının da bu alanda mücadele eden bir merkezi var. Benim de daha önce severek çalıştığım Anadolu Ajansının teyit merkezi var. Öte yandan TRT, RTÜK ve özel uygulamalarla bu alanda yaptığımız çalışmalar, bir gün yalan haberin önüne mutlaka ve mutlaka geçecek." diye konuştu.

Bu konuda Türkiye'nin şanslı olduğunu anlatan Şahin, şöyle devam etti:

"Diğer ülkeler kara kara düşünüyor. 'Özgürlük alanı' adı altında önce kendi vatandaşlarına, sonra da bütün insanlara kendi ideallerini dikte etmeye çalıştılar. Sonra da kendi idealleri ve kendi değerlerinin, nasıl kendilerine zarar verdiğini görünce 'Eyvah biz ne yaptık?' dediler. Yalan haber ve dezenformasyonun içerisinde sadece bilinçsizce yapılan hatalar yok. Çok bilinçli şekilde yapılanlar da var. Biz ne anlatırsak anlatalım, nasıl mücadele verirsek verelim, siz bunu uygularken, temel eğitiminizin yanına biraz içine vicdan ve değer katıp bakamazsanız yalan haberle mücadele edemeyiz."

Programda, Selçuk Üniversitesi Rektörü Hüseyin Yılmaz ile İletişim Fakültesi Dekanı Vedat Çakır da konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Yılmaz, Şahin'e hediye takdim etti.

Kaynak: AA / Savaş Güler - Güncel
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