RTÜK Başkanı Şahin, Üst Kurul'un kuruluşunun 29. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı Açıklaması

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Üst Kurul'un kuruluşunun 29. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajında, RTÜK'ün 29 yıldır toplumsal ve kültürel değerleri muhafaza ederek yayıncılık alanını düzenlediğini ve denetlediğini belirten Şahin, "ilk günkü aşkla" üzerine düşen görevi yerine getiren Üst Kurul'un anayasa ve yasadan aldığı güçle radyo ve televizyon sektörüne rehber olduğunu ifade etti.

"Dramatik yapımlar aracılığıyla normalleştirilen şiddete 'dur' diyoruz"

Milli güvenlikten taviz ve teröre geçit vermeyen, kadın, çocuk, yaşlı ve engellileri gözeten RTÜK'ün milli ve manevi değerlere sahip çıkarak zararlı yayın içeriklerine karşı aralıksız mesai yaptığını aktaran Şahin, "Hedefimiz tarafsız, güvenilir, iletişim özgürlüklerine saygılı, yenilikçi, milli ve çoğulculuğu sağlayan medya hizmetlerinin sunulmasına öncü olmaktır." ifadesini kullandı.

Kırmızı çizgileri belli olan RTÜK'ün kadına yönelik şiddet ile çocuk ve kadın istismarına karşı son derece duyarlı olduğunu kaydeden Şahin, mesajında "Bilhassa dramatik yapımlar aracılığıyla topluma dayatılmaya çalışılan, normalleştirilen şiddete 'dur' diyen Üst Kurulumuz, tüm planlı dezenformasyon çabalarına ve belli odakların üstlendiği yalan haber kampanyalarına rağmen sorumluluğunun bilinciyle vazifesini aksatmamaktadır." ifadelerine yer verdi.

"İfade ve haber alma özgürlüğünün teminatı"

Düzenlediği çalıştay, sempozyum ve organizasyonlar, hazırladığı yayımlarla sektörün ihtiyaçlarını belirleyerek yayıncılık alanına ışık tutan RTÜK'ün her zaman olduğu gibi bugün de izleyici ve dinleyicilerin ifade ve haber alma özgürlüğünün teminatı olmaya devam ettiğini vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

"29. kuruluş yıl dönümümüz vesilesiyle bizlere desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy'a, tüm devlet büyüklerimize, büyük bir özveriyle görev yapan kıymetli Üst Kurul üyelerimize ve çalışkan mesai arkadaşlarıma çok teşekkür ediyor, sağlıklı ömürler diliyorum."