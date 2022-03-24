RTÜK Başkanı Şahin: Köşelerden 'ayar' verilen günler mazide kaldı - Haberler

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RTÜK Başkanı Şahin: Köşelerden 'ayar' verilen günler mazide kaldı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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RTÜK Başkanı Şahin: Köşelerden 'ayar' verilen günler mazide kaldı

RADYO ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, "Köşelerden 'ayar' verilen günler mazide kaldı" dedi.

RADYO ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, "Köşelerden 'ayar' verilen günler mazide kaldı" dedi.

RTÜK Başkanı Şahin, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Son zamanlarda bazı köşe yazarlarının başta RTÜK olmak üzere devlet kurumlarımızı itibarsızlaştırmak üzere sistemli bir kampanyaya başladığını dikkatle izliyoruz. RTÜK ve hiçbir kurum köşe yazarlarının gündemine göre hareket etmiyor. Köşelerden 'ayar' verilen günler mazide kaldı" ifadesini kullandı.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

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