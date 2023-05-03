RTÜK Başkanı Şahin, 'Dezavantajlı Bireylerin Engelsiz Medya Erişimi Çalıştayı'nda konuştu Açıklaması

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, verdikleri cezalarla övünen bir kurul olmadıklarını, ancak cezalarla gündeme geldiklerini söyledi.

Şahin, Üst Kurul tarafından Bilkent Otel'de düzenlenen "Dezavantajlı Bireylerin Engelsiz Medya Erişimi Çalıştayı" açılışında konuştu.

Dezavantajlı bireylerin haklarını kullanmaları ve erişimlerini kolaylaştırmak için RTÜK'ün görevlerini yerine getirmek üzere bu çalıştayın düzenlendiğini belirten Şahin, ihtiyaç duyulması halinde çalıştayın devamının geleceğini aktardı.

Kanuni düzenlemelere göre, TRT kanallarında yayınlanan, televizyon için yapılmış filmler, dizilerle haber programlarında engellilere yönelik altyapı hizmeti sunulması seçeneğinin, 3 yıl içinde yüzde 30, 5 yıl içinde yüzde 50'ye ulaşması gerektiğine işaret eden Şahin, bu oranın ulusal ve karasal yayın lisansına sahip özel medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar tarafından yayınlanan sinema ve televizyon için yapılmış filmler, dizilerle haber programlarında, 3 yıl içinde yüzde 20, 5 yıl içinde yüzde 40'a ulaşması gerektiğini hatırlattı.

Son 3 yılda yayıncı kuruluşlardan uygulamaların seyriyle ilgili verilerin alındığını, bunun sonucunda ilgili çalıştayın yapılmasının zorunlu hale geldiğini kaydeden Şahin, "Alınan bilgiler ve geri dönüşler yeterli olmadığı şeklinde bir düşünce RTÜK ve ilgili arkadaşlar tarafından edinildiği için bugün burada bu önemli çalıştayın yapılmasına karar verilmiştir." dedi.

Engellilerin en doğal olan hakkı olan hizmetlere ulaşabilmesi adına yapılan çalışmaların önemine dikkati çeken Şahin, engelliler için engelsiz bir çalışma yapıldığını gördüklerinde duyduğu mutluluğu dile getirdi.

"Cezalarımızla övünen bir kurul değiliz"

RTÜK'ün düzenleyici ve denetleyici bir kurum olduğunun altını çizen Şahin, "Hep denetleyici tarafları ön plana çıkar. O da vermiş olduğumuz cezalardandır. Yani cezalarımızla övünen bir kurul değiliz ama maalesef cezalarımızla gündeme geliyoruz." ifadelerini kullandı.

Verdikleri mesajlarda, yaptıkları işlerin tamamında düzenleyici faaliyetleri ön plana çıkartmak istediklerini kaydeden Şahin, ceza değil ödül veren bir kurum olmak istediklerini dile getirdi.

Yayıncı kuruluşların belirlenen yayın ilkelerini imzaladıklarını hatırlatan Şahin, "Sanki Radyo Televizyon Üst Kurulu oturuyor, 'Getirin bakalım kim vardı?' İşte kendilerine onlar bu adı taktıkları için, 'muhalif medyadaki ne kadar televizyon varsa, radyo varsa tamamını getirin. Bunlara bir ceza verelim bakalım.' Böyle bir şey olabilir mi? O kadar çok süzgeçten geçen bir sistematik içinde yapılıyor ki bunlar. Kaldı ki bunların tamamı idari yargı denetimine açık." diye konuştu.

YSK'nin belirlediği kuralları, yayıncı kuruluşların tamamına gönderdiklerini vurgulayan Şahin, bazı dizi, program, güldürü programlarının içinde insanları yanlış yönlendirmeye dönük mesajların yer aldığını, Kurul olarak bunları takip ettiklerini söyledi.

Bu gibi durumlarda, ilgili kuruluşlara gerekli uyarıların, devam etmesi halinde de gereğinin yapıldığını aktaran Şahin, kamu görevlisi olarak görevlerini yerine getirdiklerini, algının ilk defa bu kadar olgunun önüne geçtiği değerlendirmesinde bulundu.

"Resmi mailime 4 bin 850 tehdit aldım"

RTÜK Başkanı Şahin, şöyle devam etti:

"Eskiden sosyal medyadan oluyordu bu işler, şimdi resmi mailime hiç korkmadan, çekinmeden tehdit geliyor. Niye? Görevimi yaptığım için. veya küfür geliyor. En sonunda da şöyle bir şey yazıyor arkadaşlar, 'Merak etmeyin adil yargılanacaksınız.' Zaten yaparsam bir hata bugün de adil yargılanacağım. Ne demek istiyorsun yani? Sen bunu yazdın diye ben görevimi yapmayacak mıyım? Bu nasıl bir kafa, nasıl bir ruh hali? E peki o zaman RTÜK başkanı korksun, Elhamdülillah bizde öyle bir şey yok ama görevini yapmasın. Aile Bakanlığı'ndaki bürokrat arkadaşlar korksun görevini yapmasın. Medyadaki arkadaşlar korksun görevini yapmasın. Üniversitedeki hocalarımız korksun görevini yapmasın. STK'lar korksun. Bu tarafgirlik, bu nobran tavır karşısında görevini yapmasın."

Ana muhalefet liderinin bürokratlara, "içeride" olan birinin de kendisine yönelik "tehditlerde" bulunduğunu ifade eden Şahin, yoğun şikayetlerin geldiği konularda, ilgili kurulların konuyu incelediği ve Üst Kurul toplantısında değerlendirileceğine ilişkin açıklama yaptıklarını anımsattı.

Şahin, şunları kaydetti:

"Bir saat sonra cezaevinden 'Efendim nasıl olur?' İşte hakaretler, tehditler. 'Terör örgütü üyeliğim yok.' Terör örgütü üyeliğinden yargılanıyor. Terör örgütü destekten var ama üyeliğinden yok, hukuk bilmez, hukuk tanımaz. ve ben 4 bin 850 tane tehdit alıyorum. Niye? Görevimi yaptığım için. Ne oldu peki çok mu korktum? Görevimi yapmadım mı? İki gün sonraki RTÜK toplantısına getirdim o maddeyi. Sağ olsunlar RTÜK üyelerinin tamamına yakını, iki kişi hariç, o zaman bir kişiydi, böyle düşündü. Bunun doğru olmadığını düşündü. Kararımızı verdik geçtik. Hem de üst sınırdan verdik. Ne oldu? O maddeyi geri mi çektim? '4 bin 850 tehdit var, ben bunu getirmeyeyim. Ne yapalım, bir dahaki sefere düşünürüz. Bunlar da istediği yayını yapsınlar canım.' 6112 Sayılı Kanun ne olacak?"