RTÜK Başkanı Şahin'den, terör örgütü PKK'nın silahları teslimiyle ilgili açıklama Açıklaması

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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, "Terörsüz bir Türkiye ideali, milletimizin en haklı beklentisidir.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, "Terörsüz bir Türkiye ideali, milletimizin en haklı beklentisidir. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Devlet Bahçeli olmak üzere sürece katkı sunan tüm kişi ve kurumlara gönülden teşekkür ediyorum. Milletimizin huzuru, devletimizin güvenliği ve Terörsüz Türkiye adına atılan her adımın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Şahin, terör örgütü PKK'nın silah bırakmasıyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Terörsüz bir Türkiye ideali, milletimizin en haklı beklentisidir. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Devlet Bahçeli olmak üzere sürece katkı sunan tüm kişi ve kurumlara gönülden teşekkür ediyorum. Milletimizin huzuru, devletimizin güvenliği ve Terörsüz Türkiye adına atılan her adımın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."

Kaynak: AA / Fatma Nur Candan - Güncel
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