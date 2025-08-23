RTÜK Başkanı Şahin'den Emine Erdoğan'ın Melania Trump'a gönderdiği Gazze mektubuna ilişkin paylaşım Açıklaması

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Emine Erdoğan'ın Melania Trump'a gönderdiği Gazze'deki insani krize dikkati çeken mektubun Türk milletinin zulüm ve soykırım karşısındaki dik duruşunun en çarpıcı örneklerinden biri olduğunu belirtti.

Şahin, NSosyal hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'a Ukrayna'daki savaş için gösterdiği hassasiyeti Gazze'deki insani kriz için de göstermesi çağrısında bulunduğu mektuba ilişkin paylaşım yaptı.

Paylaşımında, "Sayın Cumhurbaşkanımızın kıymetli refikası Emine Erdoğan Hanımefendi'nin, ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'a yazdığı mektup, Türk milletinin zulüm ve soykırım karşısındaki dik duruşunun en çarpıcı örneklerinden biri olmuştur." değerlendirmesinde bulunan Şahin, şunları kaydetti:

"Hanımefendi, ortak bir sorumluluk çağrısıyla Ukrayna'ya gösterilen hassasiyetin Gazze'deki masum çocuklara da gösterilmesi gerektiğini vurgulamış, insani değerlere sahip çıkmanın önemini bir kez daha en güçlü şekilde dile getirmiştir. Kıymetli çağrılarından dolayı Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'ye şükranlarımızı sunuyor, bu anlamlı mesajın uluslararası toplumda geniş bir yankı bulmasını yürekten temenni ediyoruz."