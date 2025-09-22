RTÜK Başkanı Şahin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Netanyahu ile mukayese edilmesine tepki Açıklaması

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, " Gazze'de masum insanlara yönelik katliamların faili Netanyahu ile mazlumların hamisi ve insanlığın vicdanı olan Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı aynı alt yazıda yan yana getirmek, ahlaksızlık, hadsizlik ve Türkiye Cumhuriyeti devletine yapılmış açık bir saldırıdır." ifadelerini kullandı.

Şahin, NSosyal hesabından bir televizyon kanalındaki yayında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun mukayese edilmesine tepki gösterdi.

RTÜK Başkanı Şahin, paylaşımında şunları kaydetti:

" Gazze'de masum insanlara yönelik katliamların faili Netanyahu ile mazlumların hamisi ve insanlığın vicdanı olan Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı aynı alt yazıda yan yana getirmek, ahlaksızlık, hadsizlik ve Türkiye Cumhuriyeti devletine yapılmış açık bir saldırıdır. Sayın Cumhurbaşkanı'mız, Gazze'de işlenen zulme karşı en güçlü sesi yükseltmiş, Filistin davasını her platformda kararlılıkla savunmuş bir liderdir. Böyle bir lideri, eli kanlı bir katille aynı zeminde göstermek, basın özgürlüğü kılıfına sığdırılmaya çalışılan kirli bir provokasyondur. Bu skandal, basit bir hata ya da sorumsuzlukla açıklanamaz. Devletin en üst makamına yönelmiş bu saygısızlığın hesabı en ağır yaptırımlarla sorulacaktır."

RTÜK olarak Türkiye Cumhuriyeti devletinin vakarını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ömrü boyunca sürdürdüğü onurlu mücadelesini hedef alan hiçbir girişime izin vermeyeceklerini belirten Şahin, "Hiç kimse, Türkiye'nin kararlı dış politikasını ve Sayın Cumhurbaşkanı'mızın küresel vicdanda karşılık bulan liderliğini gölgeleyemeyecektir." değerlendirmesinde bulundu.