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RTÜK Başkanı'ndan TRT'ye Destek

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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, TRT'yi hedef alan açıklamalara karşı çıktıklarını belirtti ve TRT'nin tarafsızlığına vurgu yaptı.

(ANKARA) - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, TRT'yi hedef gösterenlerin karşısında duracaklarını belirterek, "TRT'yi siyasi hesaplara alet etmeye yönelik bu sorumsuz beyanları kınıyoruz" ifadesini kullandı.

RTÜK Başkanı Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Çeşitli suçlardan yargılama süreci devam eden bir siyasetçinin, tutukluyken, kamu yayıncılığı görevini tarafsızlık ve sorumlulukla yürüten TRT'yi hedef alan açıklamaları hem kurumsal değerlere hem de kamuoyunun haber alma hakkına açık bir saldırıdır.

Köklü yayıncılık geçmişiyle ülkemizin en saygın medya kuruluşlarından biri olan TRT, ilkeli yayıncılığı ve uluslararası itibarıyla Türkiye'nin sesi olmaya devam etmektedir.

TRT'yi siyasi hesaplara alet etmeye yönelik bu sorumsuz beyanları kınıyor, kurumlarımızı hedef gösteren her türlü baskı ve algı operasyonuna karşı kararlılıkla duracağımızı tekrar hatırlatıyoruz."

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Kaynak: ANKA / Güncel
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