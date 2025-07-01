RTÜK Başkanı'ndan Tepki: 'Türkiye Müslüman bir Ülke Değildir' İfadesine Cevap

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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Sözcü TV'de bir konuğun Hazreti Muhammed'in karikatürüyle ilgili yaptığı açıklamalara sert tepki gösterdi. Şahin, bu tür ifadelerin halkın inancına ve değerlerine hakaret niteliğinde olduğunu belirtti.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Sözcü Tv'de bir konuğun Hazreti Muhammed'in karikatür çizimini yayımlayan dergiyle ilgili "Türkiye Müslüman bir ülke değildir" ve "Karikatürde hiçbir suç yok" yorumlarına tepki gösterdi.

Şahin, sosyal medya hesabından, Hazreti Muhammed'e yönelik çirkin ve aşağılayıcı karikatür çiziminin ardından Sözcü TV ekranlarında bir ekonomistin konuyla ilgili yorumda bulunduğunu belirterek şunları ifade etti:

"Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.) yönelik çirkin ve aşağılayıcı karikatürün ardından bu kez Sözcü TV ekranlarında bir ekonomistin 'Türkiye Müslüman bir ülke değildir' ve 'Karikatürde hiçbir suç yok' şeklindeki ifadeleri, milletimizin inancına, tarihine ve ortak vicdanına açık bir hakarettir."

Şahin, bazı çevrelerin bu tür olayları kınamaktan kaçındığını, bu anlayışın halkın kültürüne ve binlerce yıllık birikimine yabancı bir zihniyetin tezahürü olduğunu belirtti.

Yayıncıları uyaran Şahin, şunları kaydetti:

"RTÜK olarak bu yayınları sadece izlemekle kalmıyor, her birini titizlikle inceliyoruz. Kimsenin bu ülkenin inancına ve değerlerine hakaret etmesine izin vermeyeceğiz. RTÜK'ün duruşu nettir: İnanca, kimliğe ve kültürel değerlere saygı duymayan hiçbir yayın meşru kabul edilemez. Bu milletin sabrını sınayan her yayıncı ve her söz sahibine gerekli idari yaptırımlar en sert şekilde uygulanmıştır ve uygulanacaktır."

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı - Güncel
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