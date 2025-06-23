RTÜK Başkanı'ndan Fatih Altaylı Açıklaması

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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, gazeteci Fatih Altaylı'nın tutuklanması ile RTÜK'ün YouTube kanalı hakkında başlatılan süreç arasında ilişki olmadığını belirtti. Altaylı'nın izinsiz internet yayını yaptığı kanala yönelik yasal uyarı sürecinin rutin bir prosedür olduğunu vurguladı.

(ANKARA) - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, gazeteci Fatih Altaylı'nın tutuklanmasıyla RTÜK'ün YouTube kanalına yönelik yaptığı tebligat arasında bağ kuran yorumlara ilişkin açıklama yaptı.

Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kamuoyunda oluşan tartışmalara yanıt olarak, RTÜK'ün 27 Mart 2025 tarihli toplantısında alınan karar doğrultusunda, Altaylı'nın izinsiz internet yayını yaptığı YouTube kanalı hakkında lisans başvurusu yapılması için yasal uyarı sürecinin başlatıldığını belirtti.

"Bu işlem, daha önce benzer durumlarda da uygulanan rutin bir idari prosedürdür" diyen Şahin, kararın alınmasından duyurulmasına kadar geçen sürecin, kurul üyelerinin ıslak imzalarının tamamlanması, Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) aktarımı ve birim içi onay aşamalarından oluştuğunu ifade etti.

Sürecin, gerçekleşen adli gelişmelerle herhangi bir bağlantısının olmadığını vurgulayan Şahin, konuyla ilgili tüm detayların 23 Haziran 2025 tarihli RTÜK duyurusunda ( https://rtuk.gov.tr/duyuru/5030 ) yer aldığını söyledi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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