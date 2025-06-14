RTÜK Başkanı'ndan Dezenformasyon Uyarısı

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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, İsrail'in İran'a saldırısının ardından yayıncıları, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi konusunda uyardı. Şahin, sosyal medya ve diğer mecralarda yayılan dezenformasyonların toplumsal huzura zarar verdiğini belirtti.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, İsrail'in İran'a saldırmasının ardından bazı yayın mecralarında yer alan dezenformasyonlara ilişkin yayıncılara, "Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi, medya kuruluşlarının öncelikli görevi olmalıdır." uyarısında bulundu.

Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in İran'a saldırmasının ardından, sosyal medya başta olmak üzere bazı yayın mecralarında dezenformasyon içeren ve toplumu ayrıştıran söylemlerin hız kazandığını üzülerek takip ettiklerini belirtti.

Bazı yayıncıların mezhep temelli ifadelerle İslam'ın özüne aykırı, nefret dolu yorumlara yer vermesinin basın özgürlüğü değil toplumsal huzura kast olduğunu ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"Bu tür sorumsuz söylemler ne basın etiğiyle ne de yayıncılık ahlakıyla bağdaşır. Yayıncılarımızı tekrar ve açık şekilde uyarıyoruz. Yetkili makamlar dışındaki açıklamalara dayalı içerikler yaymak, halkı kin ve nefrete sevk eden ifadeleri ekranlara taşımak sorumluluk doğurur. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi, medya kuruluşlarının öncelikli görevi olmalıdır. Kurumumuz, mevzuat kapsamında gerekli inceleme ve değerlendirmeleri titizlikle yürütmeye devam etmektedir."

Kaynak: AA / Fatih Gokbulut - Güncel
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